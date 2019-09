CineStar IMAX im Sony Center

© CineStar IMAX im Sony Center Die größte Leinwand Berlins und 3D in Perfektion. Das CineStar IMAX with Laser fasziniert mit der weltweit besten 3D-Technik, perfektem Bild und glasklarem, mit Lasern ausgerichtetem Sound. Es besitzt mit der neuen, fast 500 Quadratmeter großen IMAX-Bildfläche die größte Leinwand Berlins – gleichzeitig eine der größten Deutschlands. Zum IMAX with Laser-Erlebnis in Berlin gehören des Weiteren die luxuriösen Leder-Sessel im Amphitheater-Seating und natürlich die glamouröse Atmosphäre des Sony Centers, Deutschlands Premieren-Schauplatz Nr. 1. mehr

© CMS Cinema Management Services GmbH & Co. KG IMAX-Dokumentationen in 3D: Überlebensgroß und zum Greifen nah. Exotische Welten und das gesamte Universum entdecken, das geht im IMAX with Laser. Zum Beispiel mit „A Beautiful Planet“: In Kooperation mit der NASA entstanden und aus dem All gefilmt von den Astronauten der International Space Station ISS, beinhaltet dieses Film-Highlight überwältigende Aufnahmen unseres Planeten – in so noch nie gezeigten Bildern. Dazu stehen viele weitere packende (Natur-)Expeditionen und Dokus jeden Tag in der patentierten IMAX-Qualität auf dem Programm! Kleiner Tipp für Berlin-Besucher und Schulklassen: die attraktiven Gruppenpreise! mehr

© CMS Cinema Management Services GmbH & Co. KG IMAX with Laser goes Hollywood: Die besten Spielfilm-Highlights Gigantische Hollywoodproduktionen wirken auf Berlins größter Leinwand in 3D noch spektakulärer: Bilder zum Eintauchen, atemberaubende Special Effects und die größten Stars plastisch und lebensecht begeistern in den größten aktuellen Blockbustern, die fürs IMAX with Laser wie gemacht sind. mehr