Rosenmontagsparty im Gaffel Haus

«Kumm loss mer fiere!» Das Gaffel Haus lädt am 04. März 2019 zur Rosenmontagsparty ein.

Fast wie in Kölle kann man auch in Berlin Karneval feiern. Am 04. März findet im Gaffel Haus von 15:11 Uhr bis 00:11 Uhr die krönende Rosenmontagsparty statt. Tolle Kostüme sind natürlich erwünscht. Karten können nicht reserviert werden, sondern nur an der Tages-/Abendkasse vor Ort gekauft werden. Eine Karte kostet 10€.