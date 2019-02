Der Eurovision Song Contest

Der Sieg von Netta 2018 hat zur Folge, dass der 64. Eurovision Song Contest in Isreal ausgetragen wird. Welcher Kandidat für Deutschland an den Start geht, steht noch nicht fest.

Der Kandidat für Deutschland wird noch ermittelt

Nach nicht ganz so erfolgreichen Platzierungen in den vergangenen Jahren, kann Deutschland jetzt wieder auf einen erfolgreichen Kandidaten hoffen. Im letzten Jahr hatte der Sänger Michael Schulte den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2018 gewonnen, mit ihrer Interpretation des Liedes «You Let Me Walk Alone». Beim ESC-Finale am 12. Mai 2018 reichte es für den 4. Rang.