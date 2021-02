Im Juni 2009 kam der erste Tag der Musik zustande. Mit Veranstaltungen in ganz Deutschland ist dieser Tag ganz der Musik gewidmet, um eine breite mediale, öffentliche und auch politische Wahrnehmung zu erzeugen.

Der Tag der Musik ist eine Initiative des gesamten deutschen Musiklebens unter dem Dach des Deutschen Musikrates. Anhand dieser Aktion soll ein Zeichen für kulturelle Vielfalt und Lebendigkeit des Musiklandes Deutschland gesetzt werden. Man möchte das Bewusstsein für den Wert der Kreativität stärken und damit jedem Bürger, unabhängig von sozialer oder ethnischer Herkunft, den Zugang zur Welt der Musik ermöglichen. Mit Veranstaltungen in ganz Deutschland ist dieser Tag ganz der Musik gewidmet, um eine breite mediale, öffentliche und auch politische Wahrnehmung zu erzeugen. Jeder – egal ob Profi oder Laie – kann mitmachen und seine Musikalität einbringen. Von Kindergärten und Musikschulen, über Musikvereine und Jazzbands, bis hin zu Opernhäusern und Sinfonieorchestern können sich alle am Tag der Musik beteiligen. Als Initiator unterstützt der Deutsche Musikrat im Hintergrund die Organisation und Koordination der Veranstaltungen und kümmert sich um die mediale Aufmerksamkeit. Der Tag der Musik findet jährlich unter einem jeweils anderen Motto statt.

21. Juni 2021

Am Tag des Sommeranfangs, dem 21. Juni 2021, feiert Berlin die Fête de la Musique. Auf knapp 100 Bühnen und in vielen Straßen in der ganzen Stadt beteiligen sich Musiker kostenlos an der Feier und bieten ihre Musik dar. mehr