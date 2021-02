Erstmals stattgefunden hat der Europatag am 9. Mai 1968 in Mailand, auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs.

Der französische Außenminister Robert Schuman unterbreitete am 9. Mai 1950 seinen Vorschlag, die Kohle- und Stahlindustrie in Frankreich und Deutschland einer gemeinsamen obersten Behörde zu unterstellen. Dieses Vorhaben, auch als Schumann-Plan bekannt, bildet den Grundstein der heutigen Europäischen Union. Seine Vision war eine neue Art der politischen Zusammenarbeit in Europa zu schaffen, die Kriege zwischen den europäischen Nationen unvorstellbar machen würde. Aus diesem Grund feiert die Europäische Union jedes Jahr am 9. Mai den Europatag.



Zu den Feierlichkeiten des Europatags öffnen die EU-Institutionen Anfang Mai in Brüssel und Straßburg ihre Tore. Die Vertretungen in Europa und der restlichen Welt organisieren verschiedene Aktivitäten und Veranstaltungen für Jung und Alt. Jedes Jahr nehmen am Europatag tausende Menschen an Besuchen, Debatten, Konzerten und anderen Veranstaltungen teil.