Exit Games & Live Escape Games

Questory heißt ist ein Escape Game in Kreuzberg, welches ausschließlich in englischer Sprache durchgeführt wird. Solmsstr. 44, 10961 Berlin–Kreuzberg Zum Eintrag

Die zwei bis sechs Mitspieler im "The Room" haben 60 Minuten Zeit, um sich aus dem Raum zu befreien. Das Live Escape Game in Lichtenberg wird in deutscher oder in englischer Sprache durchgeführt. Ruschestr. 64-66, 10365 Berlin–LichtenbergZum Eintrag