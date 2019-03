Nervenkitzel garantiert: Beim Mannschaftssport Paintball beschießen sich die Mitspieler mit Farbkugeln. Wer getroffen wird, muss das Spielfeld verlassen.

Paintball ist bei Weitem kein Kriegsspiel für kleine Jungs. Der Freizeitsport ist beliebt bei Junggesellenabschieden, als Firmenevent oder bei Freunden des sportlichen Wettbewerbs. Für den Mannschaftssport gibt es verscheidene Spielarten: «Capture the Flag», wo man versucht dem gegnerischen Team die Flagge abzunehmen und zu eigenen Base zu bringen oder auch «Elimination», wo so lange gespielt wird, bis alle Mitglieder der gegnerischen Mannschaft markiert sind. Die Kleidungs- und Sicherheitsvorschriften sollten dabei auf jeden Fall beachtet werden, denn selbst ungefährliche Farbkugeln können im Nacken oder im Auge sehr unangenehm werden.

Indoor & Outdoor Paintballanlagen in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg gibt es sowohl Indoor- als auch Outdoor Paintballanlagen. Umweltbedenken muss man dabei nicht haben: Die Farbe in den Kügelchen ist auf biologischer Basis und baut sich innerhalb von zwei Wochen selbst ab. Wetterunabhängig seine Freunde durch die Halle jagen läßt sich beispielsweise im «Paintgalaxy» in Berlin-Niederschönhausen. Adrenalin und Action unter freiem Himmel bietet unter anderem der «Go Paintball Park» bei Strausberg. Die Preise variieren von Anbieter zu Anbieter, liegen aber zwischen 25 bis 50 Euro für eine Stunde. Mittlerweile dürfen sogar Kinder ab 8 Jahren mitspielen, aber nur wenn bestimmte Markierer mit wenig Druck verwendet werden, um Verletzungen zu vermeiden.