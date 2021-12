Valentinstag in Berlin

14. Februar 2022

Der Valentinstag am 14. Februar ist der traditionelle Tag der Verliebten. Wer die Liebe an diesem besonderen Tag feiern möchte, findet in Berlin dazu einige Veranstaltungen.

Im Jahr 2022 fällt der Valentinstag auf einen Montag.

Veranstaltungen am 14. Februar 2022

Warum beschenken sich Verliebte jedes Jahr am 14. Februar? Bis heute gibt es verschiedene Mythen über den Ursprung des Valentinstagsbrauches.

Der Mythos vom Bischof Valentin von Terni Nach christlicher Überlieferung hat der Valentinstag seinen Namen vom Bischof Valentin von Terni aus Rom. Dieser widersetzte sich dem Willen des Kaisers in Zeiten des Krieges, traute heimlich Paare und musste dafür am 14. Februar 268 den Märtyrertod sterben. Durch seine Taten soll die Verbindung zwischen dem Valentinstag und der Liebe entstanden sein. In seiner heutigen Form existiert der Tag der Liebenden, an dem Paare als Zeichen ihrer Liebe kleine Geschenke austauschen, in Deutschland erst seit Anfang der 1950er Jahre. Die häufigsten Geschenke sind nach wie vor Blumen, aber mittlerweile auch Pralinen, Valentinskarten, Parfums und Schmuck.

Stählerner Treueschwur Seit einiger Zeit lässt sich auch ein neuer Valentinstagstrend beobachten: Als Zeichen ihrer Liebe hängen Verliebte mit Gravuren versehene Vorhängeschlösser an Brückengeländer. Den Schlüssel werfen sie anschließend gemeinsam in den Fluss, um so die ewige Liebe zu symbolisieren. Dieser Brauch findet mittlerweile auf der ganzen Welt sogar das ganze Jahr über statt, doch gerade am Valentinstag kommen jährlich hunderte Schlösser als ein besonderes Geschenk hinzu.

