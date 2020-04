Frank Castorf: Will mich von Merkel nicht erziehen lassen

Zu der Gedenkveranstaltung auf dem früheren Todesstreifen an der Bernauer Straße kamen am Samstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel. mehr

Trotz des schlechten Wetters rechnet die Berliner Polizei mit großem Andrang bei der Feier zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am Brandenburger Tor. mehr

© dpa

Bei den Mauerfall-Feierlichkeiten in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Menschen in Tschechien, der Slowakei, in Ungarn und Polen für ihren maßgeblichen Beitrag zur Wiedervereinigung gedankt. mehr