Inka Bause hat Wessis «Kilometer gegen den Wind gerochen»

Die friedliche Revolution vom Herbst 1989 war laut einer neuen Umfrage für eine deutliche Mehrheit der Deutschen in Ost und West ein Glücksfall. mehr

30 Jahre nach dem Mauerfall arbeitet der in der DDR geborene Maler Norbert Bisky seine Erfahrung mit Teilung, Wiedervereinigung und den Folgen in einer zusammenhängenden Doppelausstellung auf. mehr

Der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus erinnern heute mit einer Feierstunde an den Mauerfall vor 30 Jahren. mehr

Sänger und Schauspieler David Hasselhoff kann sich nach eigener Darstellung noch genau an seinen ersten Blick auf die Berliner Mauer erinnern. mehr

Visions in Motion

Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2019 in Berlin. mehr