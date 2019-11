Berliner Senat und Abgeordnetenhaus erinnern an Mauerfall

Anlässlich des 30. Jahrestags des historischen Ereignisses am 9. November 1989 läuft in Berlin eine Festwoche mit unterschiedlichsten Veranstaltungen und Kunstaktionen. Am Jahrestag selbst am Samstag steht unter anderem eine zentrale Gedenkfeier an der Mauergedenkstätte Bernauer Straße mit den Spitzen des deutschen Staates und internationalen Gästen auf dem Programm. Am Abend ist am Brandenburger Tor ein Konzert geplant.