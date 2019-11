Umfrage: Mauerfall Glücksfall für Großteil der Deutschen

Die friedliche Revolution vom Herbst 1989 war laut einer neuen Umfrage für eine deutliche Mehrheit der Deutschen in Ost und West ein Glücksfall.

76 Prozent empfinden das so, wie das Meinungsforschungsinstitut Kantar in einer repräsentativen Befragung im Auftrag der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ermittelte. In Ostdeutschland sehen das 81 Prozent der dort Befragten so, im Westen knapp 75 Prozent. Die Angaben von 1013 Einwohnern wurden am Dienstag und Mittwoch dieser Woche zusammengetragen.