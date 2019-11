Müller: Erfahrungen des Mauerfalls weitergeben

Anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls am 9. November ist Berlin mitten in einer Festwoche mit unterschiedlichsten Veranstaltungen und Kunstaktionen. Am Freitag ist ein Festakt von Berliner Senat und Abgeordnetenhaus geplant, im Bundestag steht eine Debatte zu dem Jubiläum auf dem Programm. Am Jahrestag selbst am Samstag stehen unter anderem eine Feier an der Mauergedenkstätte Bernauer Straße und ein Konzert am Brandenburger Tor auf dem Programm.