Klaus Meine war von «Wind of Change»-Erfolg überrascht

Scorpions-Sänger Klaus Meine hat vor rund 30 Jahren nicht damit gerechnet, dass «Wind of Change» als inoffizielle Wende-Hymne zu einem Welthit wird.

«Als Autor hat es mich total überrascht, dass es sich so verselbstständigt hat und plötzlich den Mantel der Geschichte trug», sagte der 71-Jährige vor einem Konzert in Moskau der Deutschen Presse-Agentur. Es sei fast zum Soundtrack dieses historischen Moments geworden. «Das lag aber nicht an einem genialen Marketingplan. Die Menschen haben die Power und die Message darin total in ihren Herzen empfunden.»