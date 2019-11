Stefanie Kloß: Narbe im Osten muss gepflegt werden

Der 9. November 1989 ist fest im Gedächtnis - bei denen, die dabei waren. Inzwischen ist eine Generation erwachsen, die den Mauerfall nicht mehr selbst erlebt hat. Zum Jubiläum wird in der Hauptstadt nun zurück und nach vorn geblickt. mehr

Am 09. November 2019 fährt die U2 als Sonderzug zwischen Pankow und Ruhleben: Die U2 fährt mit der Berliner Zeitung und dem Tagesspiegel mit Zeitzeugen als rollende Redaktion durch Berlin. mehr

Mit einem Konzert im Berliner Ensemble haben Wolf Biermann und der chinesische Dichter und Musiker Liao Yiwu an den Fall der Mauer und das Massaker auf dem Pekinger Platz des himmlischen Friedens 1989 erinnert. mehr

