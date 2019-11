Mauerfall vor 30 Jahren: Erinnerungswoche beginnt

Dort hatten vor genau 30 Jahren am 4. November 1989 Hunderttausende Ostdeutsche für Meinungsfreiheit und Demokratie demonstriert. Es war wenige Tage vor dem Mauerfall die größte Massendemonstration in der DDR-Geschichte. Der historische Tag soll am Montagabend mit einer großen Performance an dem originalen Schauplatz Alexanderplatz wieder lebendig werden, hieß es.