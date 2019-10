Norbert Bisky träumt noch vom DDR-Abitur

Seine Schule im Stadtteil Lichtenberg sei die erste in der DDR gewesen, die den Karl-Marx-Orden bekommen habe. Die Auszeichnung galt als die wichtigste in Ostdeutschland. «Das war auch so eine Karl-Marx-Orden-Schule, das war eine krasse Atmosphäre dort.» Nun hoffe er, dass er durch seine neuen Arbeiten «ein paar Sachen nochmal besser loswerde, mit denen ich groß geworden bin». Er male aktuell Bilder, «die sich mit dem Thema beschäftigen, aber die dennoch meine Bilder sind und sich vielleicht auch nur assoziativ damit beschäftigen, nicht umfassend, nicht abschließend. Einfach Bilder.»