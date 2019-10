Filmvorführung: Fritzi - Eine Wendewundergeschichte

Leipzig, 1989: Fritzi verbringt die Sommerferien mit dem Hund ihrer besten Freundin Sophie, Sputnik. Als diese zum Schulanfang nicht aus dem Urlaub aus Ungarn zurückkehrt, wird Fritzi klar, dass Sophies Familie in den Westen geflohen ist. Fest entschlossen, Sputnik und Sophie wieder zu vereinen, begibt sich Fritzi auf ein spannendes Abenteuer. Dabei bemerkt sie die immer deutlicher und lauter werdenden Veränderungen in der DDR. Sie lauscht Versammlungen in der Nikolairkirche und läuft bei den friedlichen Demonstrationen mit.Der Animationsfilm zeigt die Geschehnisse 1989 in der DDR aus Kindersicht. Dabei werden auch die negativen Seiten nicht vergessen, sondern kindgerecht aufgearbeitet.Am 06. November findet nach der Filmvorführung ein Publikumsgespräch statt. Anwesend werden Beate Völcker (Drehbuchautorin) und der Zeitzeuge Uwe Schwabe sein.