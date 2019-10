Workshop: Protest-Update

Öffentliche Proteste damals und heute: Der Workshop untersucht, wie sich demokratischer Protest seit 1989 verändert hat - und was gleich geblieben ist.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Friedliche Revolution vor 30 Jahren. Die Teilnehmer untersuchen, welche Forderungen gestellt wurden und aus welchen Gründen die Proteste in der DDR eine so große internationale Resonanz hervorbringen konnten.



Anschließend werden die damaligen Demonstrationen aus dem heutigen Blickwinkel betrachten. Die Workshop-Teilnehmer überlegen, was derselbe Protest heutzutage anders machen sollte, um ebenso erfolgreich zu sein. Dabei werden kreative und interaktive Wandtafeln gestaltet, die am 08. November zwischen 13:30 und 14 Uhr ausgestellt werden.