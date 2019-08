Kunstinstallation: «Deine Vision im Himmel über Berlin»

Im Rahmen einer großen Kunstaktion werden zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls 30.000 Botschaften über der Straße des 17. Juni schweben.

© Kunstinstallation: Patrick Shearn of Poetic Kinetics, kuratiert von Kulturprojekte Berlin

Unter dem Motto «Deine Vision im Himmel über Berlin» sind derzeit alle Berlinerinnen und Berliner sowie Freunde der Stadt dazu eingeladen, ihre Botschaften, Wünsche und Hoffnungen in 140 Zeichen mitzuteilen. Diese Botschaften werden dann ab dem 04. November wie eine riesige Fahne über die Straße des 17. Juni wehen. Die Kunstinstallation wurde von Patrick Shearn, Poetic Kinetics, initiiert.

© dpa

