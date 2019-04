Newsletter: Shopping-Tipps

Neueröffnungen in Berlin, Events und News: Der Shopping-Newsletter verrät, welche neuen Läden in der Hauptstadt einen Besuch wert sind, welche Veranstaltungen anstehen und Neuigkeiten aus der Berliner Shoppingwelt.

Mit seinen 70 Shoppingcentern, großen Einkaufsmeilen, kleinen Läden, Markthallen, Märkten und Luxusboutiquen ist Berlin ein idealer Ort für einen Shoppingtrip. Doch die große Auswahl macht Einkaufswilligen, Flohmarktfans und Fashionistas das Leben oft auch schwer. Wohin zum Shopping am Wochenende? Welche neuen Läden gibt es im Kiez? Und warum wird in der Lieblingsmall um die Ecke eigentlich schon wieder gebaut?

Regionale Shopping-Tipps auf einen Blick

Der Shopping-Newsletter von Berlin.de sammelt die wichtigsten Shopping-Events, Neueröffnungen und Nachrichten rund um das Thema Shopping in der Hauptstadt. Unter den Tipps sind Termine für Designmärkte, Kreativmärkte, Versteigerungen, Sonderverkäufe, Räumungsverkäufe und verkaufsoffene Sonntage. Wir sagen, welche Läden wann in welchem Bezirk aufmachen, informieren über Sonderaktionen in den Einkaufscentern vom Alexa bis zur Zehlendorfer Welle und spannende Entwicklungen aus der Berliner Retail-Welt.