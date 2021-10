Schaustellerverband: 3G-Regel auf Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz

Derweil ist der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg abgesagt worden. Grund war nach Angaben der Veranstalter die Infektionsschutzverordnung des Landes. Sie gestattet unter anderem keinen Alkoholverkauf auf Grünanlagen; als solche gelte auch der Marktbereich vor dem Schloss. Hemmnisse seien auch die Maskenpflicht und die Höchstzahl von 2000 Gästen. Bislang nicht abgesagt wurden neben dem Markt an der Gedächtniskirche die Märkte am Gendarmenmark t, am Roten Rathaus und in der Zitadelle Spandau.