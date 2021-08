Berliner Weihnachtsmarkt-Betreiber planen vorsichtig

Die Betreiber mehrerer Weihnachtsmärkte in Berlin hoffen auf eine Saison ohne Corona-Lockdown und haben mit den Planungen begonnen.

Betreiber rechnen mit coronabedingten Einschränkungen

«Wir haben vom Bezirk noch nichts Gegenteiliges gehört und auch schon alle Teilnehmer angeschrieben», sagte etwa ein Veranstaltungssprecher für den Lucia-Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. «Wir sind darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich Einschränkungen und Auflagen geben wird. Den Markt komplett absagen zu müssen, wäre eine grobe Enttäuschung.» Auch die Betreiber der Weihnachtsmärkte an der Gedächtniskirche, am Alexanderplatz, bei den Späth'schen Baumschulen in Treptow sowie der Winterwelt am Potsdamer Platz rechnen und planen mit coronabedingten Einschränkungen.