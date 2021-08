1.000 weitere Tickets für «Freedom Dinner» ab heute buchbar

Für die Freedom Dinner genannte Abendveranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel am 7. August stehen weitere 1000 kostenlose Tickets zur Verfügung.

Das teilten die Veranstalter am 03. August 2021 mit, zu denen die Messe Berlin und das Tourismusmarketing Visit Berlin gehören, die neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop dazu einladen. «Das Interesse am Event ist so groß, dass die ersten 2000 Tickets am 26. Juli 2021 innerhalb weniger Minuten vergriffen waren», heißt es in der Mitteilung. Nun könne noch einmal ein Extra-Kontingent an 1000 Tickets zur Verfügung gestellt werden.