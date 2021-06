Kulturmanager Ndikung neuer Intendant am Haus der Kulturen der Welt

Der promovierte Biotechnologe Ndikung, 1977 in Yaoundé geboren, lehrt aktuell an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin. Der Mitherausgeber zahlreicher Publikationen zu Kulturkritik und Ausstellungstheorie war 2015 Mitglied im Kuratorenteam der documenta 14 in Kassel und Athen. In Berlin, wo er studierte und nach Station in Frankreich auch wieder lebt, leitet er zudem den Kunstraum Savvy Contemporary