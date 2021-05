Studie mit 2000 Musikclubs: Etliche Betriebe vor dem Aus

Verschiedene Förderprogramme sollen Betriebe in der Corona-Krise unterstützen. Clubs könnten damit gut durch die Krise kommen, «wenn sie denn schlau genug waren und agil genug waren», sagte der Hamburger Clubbetreiber Karsten Schölermann, Gründungsmitglied des Verbands LiveMusikKommission. Das große Problem seien ältere Betreiber, die müde seien. Laut Erhebung sind die Betreiber im Durchschnitt 48 Jahre alt - bei Jazzclubs liegt der Altersdurchschnitt bei 60 Jahren. Es stelle sich die Frage, wie die Übergabe der Musikspielstätten an nachkommende Generationen gestaltet werden könne, damit die Betriebe nicht mit ihren Betreibern in den Ruhestand gingen, heißt es in der Studie.