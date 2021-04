Art Walks laden zu Spaziergängen durch Berlin ein

In Berlin sind zwei Spaziergänge mit 24 Plakatkunstwerken durch die Stadtteile Mitte und Prenzlauer Berg sowie Schöneberg und Charlottenburg geplant. In Frankfurt konzentriert sich der Art Walk auf Römer und Hauptwache sowie die Hanauer Landstraße. In Leipzig geht es durch die Stadtteile Plagwitz und Lindenau.