Petrenko an Kanzlerin: Schwächung der Kultur verhindern

Mit einem gemeinsamen Appell für eine baldige Öffnung ihrer Häuser haben sich Intendanten, Generalmusikdirektoren und Chefdirigenten aller führenden Berliner Theater, Opern und Konzerthäuser an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Berliner Senatsspitze gewandt.

Verfasser: Hygienekonzepte der Kultureinrichtungen funktionieren

In dem Schreiben an Merkel sowie Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) weisen die Kulturschaffenden auf das nächste Treffen von Bund und Ländern am 3. März hin. «Wir fordern, die von uns geleiteten Institutionen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, auf jeden Fall aber in Gleichklang mit dem Einzelhandel zu öffnen», heißt es. Nach einem Konzept der Kulturministerinnen und -minister der Länder wären Theater und Konzerthäuser erst eine Stufe später gemeinsam mit Gaststätten vorgesehen. Verwiesen wird auf Untersuchungen, die zeigten, dass die «Hygienekonzepte der Kultureinrichtungen die geringsten Infektionsrisiken im öffentlichen Raum garantieren».