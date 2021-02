Roman und Musical: Rosa von Praunheim plant 80. Geburtstag

Zu seinem 80. Geburtstag in November 2022 plant der Filmemacher und Autor Rosa von Praunheim («Meine Mütter – Spurensuche in Riga») neue Veröffentlichungen.

«Zum Geburtstag kommen mehrere Filme und mein neuer Roman "Hasenpupsiloch" heraus», sagte er der «Berliner Morgenpost» (21. Februar 2021). «Und die "Bettwurst" gibt es im September 2022 als Musical in der Bar jeder Vernunft mit Anna Mateur als Luzi.» Er habe sich auch schon mit der Zeit danach beschäftigt, sagte von Praunheim. So habe er eine Wahrsagerin befragt. «Die hat mir gesagt, ich hätte noch zweieinhalb Jahre zu leben. Da war die aber ziemlich besoffen und jetzt ist meine Hoffnung, dass sie in zweieinhalb Jahren stirbt», sagte von Praunheim.