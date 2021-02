Der Musiker sei in der Nacht zum Montag (01. Februar 2021) in Berlin mit 66 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben, teilte die Deutsche Oper am Montag mit. Der aus Johnstown (Pennsylvania) stammende Musiker war unter dem damaligen Intendanten Götz Friedrich mit 30 Jahren als Repetitor an das Opernhaus gekommen und studierte seitdem dort Partien mit Solisten ein und verantwortete Produktionen des Kinder- und Jugendmusiktheaters sowie der zeitgenössischen Oper.