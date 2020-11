Deutsche Oper und Igor Levit für Grammys nominiert

Einige Trophäen könnten auch nach Deutschland gehen: Unter anderem haben das Orchester und der Chor der Deutschen Oper in Berlin Siegeschancen in einer Opern-Kategorie, die Frankfurt Radio Big Band in zwei Jazz-Kategorien. Der Pianist Igor Levit wurde in der Kategorie «Bestes klassisches Instrumentalsolo» für seine kompletten Beethoven-Sonaten nominiert, in der gleichen Kategorie haben auch der Violinist Augustin Hadelich und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks eine Preischance für ihre «Bohemian Tales».