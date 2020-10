Grütters will Hilfen auch für die Kulturszene

Kulturstaatsministerin Monika Grütters will mit Blick auf die bevorstehenden Schließungen massive Hilfen auch für die Kulturszene.

«Es geht für die Branche um Leben und Tod», sagte die CDU-Politikerin am 27. Oktober 2020 der «Bild»-Zeitung. «Die Künstler und Kreativen haben sich in der ganzen Krise ungeheuer fair verhalten, obwohl es an ihren Lebensnerv geht.»