Steinmeier: Staatskapelle Berlin einmalige Kulturinstitution

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Staatskapelle Berlin zu ihrem 450. Geburtstag als einmalige Kulturinstitution in Deutschland gewürdigt.

Kein anderes Orchester sei so eng mit der deutschen Geschichte verbunden, wie die 1570 als Hoforchester gegründete Staatskapelle, sagte Steinmeier bei dem Festkonzert am 11. September 2020 in Berlin. Die Geschichte des Orchesters sei einzigartig - in ihren Höhen und Tiefen.