Literaturfestival findet statt: Mit Mario Vargas Llosa

Das 20. Internationale Literaturfestival Berlin findet auch in Corona-Zeiten mit Live-Veranstaltungen und Publikum statt.

Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa wird am 9. September im Kammermusiksaal der Philharmonie die Eröffnungsrede halten, wie das Festival am 19. August 2020 ankündigte. Am 10. September diskutiert Llosa dort mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Europa und Lateinamerika in Zeiten der Pandemie.