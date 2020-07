Wissenschaftsrat: Staatliche Museen verlieren international

Der Wissenschaftsrat von Bund und Ländern sieht auf internationaler Ebene einen Bedeutungsverlust von Berlins berühmten Staatlichen Museen.

Die Strukturen innerhalb von Stiftung und Museen ließen «eine kreative Ausgestaltung der Rolle von Museen in der modernen Gesellschaft nur eingeschränkt zu.» Die Studie, die am Montag (13. Juli 2020) präsentiert werden soll, empfiehlt, die Museen sollten «mehr als bisher, eine Kultur der Wechselwirkung und des Austauschs mit anderen internationalen Einrichtungen ausprägen» und das Bewusstsein für ihre Verantwortung gegenüber dem Publikum stärken.

