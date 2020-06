Bund fördert Spielfilme mit knapp fünf Millionen Euro

Eine aus dem Gefängnis entlassene Pianistin, ein verschwundener Dokumentarfilmer oder eine neue Hofdame - um solche Charaktere drehen sich Spielfilmprojekte, die der Bund nun fördern will.

In der aktuellen Runde geht es nach Angaben vom Mittwoch um 4,74 Millionen Euro. Grundlage waren 64 Anträgen auf Drehbuchförderung, aus denen die Jury zur kulturellen Filmförderung 13 Stoffe auswählte. Von 28 Anträgen auf Produktionsförderung wurden zehn Filmvorhaben berücksichtigt. Zu den mit 500 000 Euro geförderten Produktionen zählt «15 Jahre» von Autor und Regisseur Chris Kraus, der den Kampf der Pianistin Jenny mit sich und der Welt verfilmen will. Auf dieselbe Unterstützung kann Regisseur Christoph Hochhäusler bei «Aus dem Leben der Echsen» bauen, in dem es um Gangster und Drogen, Rache und Intrigen geht.