Neue CSD-Demo am 27. Juni geplant

Aktivisten aus der Community von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Trans- und Inter-Personen sowie queeren Menschen (LGBTIQ) kündigten eine Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) für den 27. Juni 2020 an. Der Plan ist wohl eine Reaktion darauf, dass die große offizielle CSD-Parade, die eigentlich am 25. Juli stattfinden sollte, nun wegen Corona größtenteils nur online laufen soll. Die Veranstalter der neu angekündigten Demonstration schreiben, Diskriminierung gegen LGBTIQ müsse dort bekämpft werden, wo sie geschieht, «und das ist in der Öffentlichkeit, im Besonderen der öffentliche Raum der Straße».