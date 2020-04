Kulturausschuss sieht Bund bei Infrastruktur gefordert

Zur Sicherung der Kulturszene in der Corona-Krise sieht die Vorsitzende des Kulturausschusses des Bundestages, Katrin Budde, weiteren Handlungsbedarf.

«Es sind sich alle einig, dass die Hilfen in vielen Fällen nicht ausreichen», sagte die SPD-Politikerin der dpa am Mittwoch in Berlin am Rand einer Sitzung des Kulturausschusses. «Der Bund muss sich auf ein paar Dinge zusätzlich einlassen», sagte Budde. Etwa bei einem von Seiten des Kulturrates geforderten Infrastrukturprogramm für die Kultur müsse der Bund «mit einsteigen oder es allein machen». Als sinnvoll bezeichnete Budde zudem einen Vorschlag, nach dem ein Drittel der Hilfen für Solo-Selbständige von bis zu 9000 Euro für drei Monate als fiktiver Unternehmerlohn beantragt werden könnte. «Das wäre eine Vereinheitlichung, die es bisher nicht gibt.»