Ben Wagin wird 90 und will Sonnenblumen aussäen

Der Aktionskünstler Ben Wagin wird an diesem Freitag (27. März 2020) nun 90 Jahre alt. An seinem Geburtstag will er auf dem Außengelände des Anhalter Gartens am Technikmuseum Sonnenblumen aussäen (ab 10.00 Uhr), wie die Mauerstiftung am Donnerstag mitteilte. Der Baumpaten-Verein bat darum, die Corona-Abstandsregeln einzuhalten und nicht persönlich zu gratulieren.