Konzertveranstalter appellieren: Keine Tickets zurückgeben

«Behaltet die Tickets», sagte der Berliner Konzertveranstalter Klaus Bönisch am 26. März 2020 in Berlin während einer Videokonferenz mit anderen Organisatoren von Kultur- und Sportevents sowie Hallenbetreibern. Es werde versucht, Konzerte , Tournee und Veranstaltungen zu verschieben. Gleichzeitig werde mit der Bundesregierung verhandelt, bei Absagen eine Gutscheinlösung anbieten zu können. Veranstalter müssen in solchen Fällen bisher den Eintrittspreis erstatten.