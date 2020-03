Berliner Festivals ziehen wegen Corona-Pandemie ins Netz

Auch das Kunstfestival « 48 Stunden Neukölln » soll vom 19. bis 21. Juni digital stattfinden. Menschen könnten «eine künstlerische Reflexion der Ereignisse» dringend brauchen, sagten die Veranstalter. Besuche im Atelier könnten demnach etwa per Videochat organisiert werden. Einzig Werbung an Litfaßsäulen und in Schaufenstern soll weiter analog gezeigt werden. Ein Festivalsprecher betonte: «Menschen sollen sich dort aber nicht versammeln.»