«Tag der Archive»: Einblicke in die Stasi-Akten

Zum bundesweiten «Tag der Archive» gibt es am Wochenende im Stasi-Unterlagen-Archiv in Berlin kostenlose Führungen und Fachvorträge über die Überwachung von privater Kommunikation in der ehemaligen DDR.

Auch eine Bürgersprechstunde mit dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, steht auf dem Programm, wie seine Behörde mitteilte.

Unter dem Motto «Überwachte Kommunikation» bieten auch die meisten Außenstellen (Gera, Leipzig, Schwerin, Halle, Dresden, Suhl, Rostock, Magdeburg und Frankfurt/Oder) Veranstaltungen über das Abfangen beziehungsweise Abhören von Briefen und Telefonaten an, das der Stasi zur Sicherung der Macht der alleinherrschenden Partei SED diente. Die Robert-Havemann-Gesellschaft öffnet am 07. März 2020 ebenfalls ihr Archiv der DDR-Opposition in Berlin.

Das Stasi-Unterlagen-Archiv sorgt für die sichere Aufbewahrung und Bereitstellung aller Unterlagen des damaligen Ministeriums für Staatssicherheit. Laut eines Bundestagsbeschlusses aus dem vergangenen Herbst sollen die Unterlagen jedoch in Zukunft Teil des Bundesarchivs werden.

