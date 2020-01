25 000 Besucher verabschiedeten Dino Tristan Otto

Rund 25 000 Besucher kamen am vergangenen Wochenende in das Berliner Naturkundemuseum, um das Dino-Skelett «Tristan Otto» ein vorerst letztes Mal zu sehen. Das teilte eine Sprecherin des Museums mit.

Das Skelett des Tyrannosaurus rex soll demnächst im Naturkundemuseum Kopenhagen gezeigt werden. In etwa einem bis eineinhalb Jahren soll Tristan Otto voraussichtlich nach Berlin zurückkommen. Bei freiem Eintritt reihten sich Besucher am 24. Januar 2020 und am Wochenende in Schlangen, die teils bis zur nächsten Straßenecke reichten.