Ulrich-Wildgruber-Preis für Lilith Stangenberger

Die Schauspielerin Lilith Stangenberg von der Volksbühne Berlin ist mit dem Ulrich-Wildgruber-Preis ausgezeichnet worden.

Die 31-Jährige erhielt die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung am 26. Januar 2020 beim Neujahrsempfang im Hamburger St. Pauli Theater. «Lilith Stangenberg ist eine Extrem-Schauspielerin im besten Sinne. Was sie auszeichnet ist nicht nur ihre faszinierende Wandlungsfähigkeit, mit der sie in ihre Rollen regelrecht hineinkriecht, um sie bis in die Haarspitzen zu verkörpern», heißt es in der Begründung der Jury. Egal, ob Missbrauchsopfer oder Vamp oder sogar Vampir, sie nehme ihre Figuren immer ganz zu sich.