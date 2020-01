Umbau: Französische Friedrichstadtkirche schließt ab Februar

Neben anstehenden Renovierungen werden die Akustik und Beleuchtung im Kirchsaal verbessert, mehr Toiletten eingebaut und für Barrierefreiheit gesorgt, so ein Sprecher der Kirche am 22. Januar 2020. Der letzter Gottesdienst vor dem Umbau findet am 26. Januar 2020 statt. Danach ziehen die drei Gemeinden, die die Kirche in Mitte nutzen, für ihre Gottesdienste in die St. Matthäus-Kirche am Kulturforum , in den Coligny-Kirchsaal in Halensee in Wilmersdorf und in die Turrell-Kapelle auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof um.