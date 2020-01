Premiere von «Magic Mike Live» in Berlin

Die Show «Magic Mike Live» feierte am 16. Januar 2020 ihre Premiere im Club Theater Berlin am Potsdamer Platz. Hollywoodstar Channing Tatum kam zu der Vorstellung mit rund 600 Gästen aus Medien, Entertainment und Gesellschaft.

Unter an Premierengästen waren unter anderem Sängerin Sarah Lombardi, Moderatorin und Choreografin Nikeata Thompson, Moderatorin Cathy Hummels, Schauspielerin Natalia Wörner, Sängerin Jasmin Wagner, Moderatorin Johanna Klum sowie Boxweltmeisterin Regina Halmich und Moderator Thomas Herrmanns.

Im Club Theater am Potsdamer Platz fand die Deutschlandpremiere der Erfolgsshow «Magic Mike Live» des Schauspielers Channing Tatum, am 16. Januar 2020, statt. mehr

Die Show basiert auf den Filmhits «Magic Mike» und «Magic Mike XXL» und wurde von Hollywoodstar Channing Tatum entwickelt. «In Berlin präsentieren wir die weltweit größte und aufwändigste «Magic Mike Live»-Produktion. Neben einem außergewöhnlichen Theater können sich unsere Gäste auf die Performance von fünfzehn der talentiertesten Männer aus aller Welt freuen», so Channing Tatum.

Show von Frauen für Frauen am Potsdamer Platz

«Magic Mike Live» läuft bereits erfolgreich in Las Vegas und London. Für die Berliner Show wurde das Theater am Potsdamer Platz für rund 12 Millionen Euro in eine hochmodere Spielstätte mit umfangreichen technischen Möglichkeiten umgebaut. Zuschauerraum und Bühne verschmelzen hier mit einander und versprechen eine hautnahe 360-Grad-Unterhaltung.