Beethoven-Jahr: Berliner «Götterfunken» nach Wien und Bonn

Zum Beethoven-Jahr schickt die Staatsbibliothek Berlin jeweils Teile der Originalpartitur der neunten Sinfonie als Leihgaben zu Ausstellungen nach Bonn und Wien.

Die Staatsbibliothek wolle ihre einmaligen Schätze im Beethoven-Jahr 2020 möglichst vielen Menschen zugänglich machen, sagte Generaldirektorin Barbara Schneider-Kempf in einer Mitteilung vom 17. Dezember 2019. Beethoven (1770-1827) kam in Bonn zur Welt, Wien prägte Leben und Werk des Komponisten. Dort starb er auch.

Alle Sätze der berühmten Sinfonie im März und April 2020 zu sehen

«Keine Institution der Welt besitzt und pflegt so viele Kompositionen, Briefe, Konversationshefte und anderes Handschriftliches von Ludwig van Beethoven wie die Staatsbibliothek zu Berlin», sagte Schneider-Kempf. Im März und April will die Staatsbibliothek in der Ausstellung «Diesen Kuss der ganzen Welt!» erstmals alle Sätze der berühmten Sinfonie gleichzeitig ausstellen.