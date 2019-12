Kunst am Bahnhof Friedrichstraße

Auf zwei jeweils 15 Quadratmeter großen Kachelwänden hat das in Berlin ansässige Künstlerduo Slavs & Tartars den Satz am Ausgang zur Friedrichstraße angebracht. Damit sollten die Passanten einen Anstoß zum Entschleunigen bekommen, erklärte die Deutsche Bahn am 12. Dezember 2019. Mit 285 000 Reisenden und Besuchern pro Tag sei der Bahnhof eine der meistgenutzten Stationen Berlins. Slavs & Tartars hat seine Werke unter anderem in New York, Dresden und Zürich ausgestellt. Aktuell werden Arbeiten des Duos auf der 58. Biennale in Venedig gezeigt.