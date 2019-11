Cat Stevens spielt 2020 in der Zitadelle Spandau

Im kommenden Jahr will der seit seinem Übertritt zum Islam auch als Yusuf Islam agierende Musiker in der Zitadelle Spandau in Berlin (24. Juli 2020) und dem Hamburger Stadtpark (26.7.) spielen. Zuletzt war der 71-Jährige nach Angaben seiner PR-Agentur vom Montag vor fünf Jahren in Deutschland aufgetreten. Für die Konzerte sind auch Erfolgstitel wie «Father & Son», «Wild World» oder «The First Cut Is the Deepest» angekündigt.