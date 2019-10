30 Jahre Mauerfall: Jubiläumswoche ab 4. November in Berlin

Berlin erinnert an den Mauerfall vor 30 Jahren an sieben Tagen und sieben Orten in der Stadt. Besucher können während der Festivalwoche auf einer Route der Revolution Lesungen, Filme, Installationen und Open-Air-Ausstellungen erleben.

© dpa

Eröffnet werde das vielschichtige Programm am 4. November auf dem Alexanderplatz vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), kündigte der Geschäftsführer der Kulturprojekte GmbH, Moritz van Dülmen, am 25. Oktober 2019 an.

Höhepunkt soll am Abend des 9. November eine große Bühnenshow am Brandenburger Tor sein. Dort wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Menschen sprechen. Die Staatskapelle unter Daniel Barenboim wird die Schicksalssinfonie von Beethoven spielen.

Die Berliner Kulturprojekte GmbH organisiert die Feiern im Auftrag des rot-rot-grünen Senats. In der Festivalwoche soll laut Angaben an authentischen Orten wie dem Brandenburger Tor, dem Alexanderplatz, der Gethsemanekirche und der früheren Stasi-Zentrale an das geschichtliche Weltereignis vom 9. November 1989 erinnert werden.

